Ceyhan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı Adana’nın Ceyhan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Ceyhan Kaymakamlığı’nın Asri Mezarlık Şehitliğinde düzenlediği etkinlikte, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Buradaki etkinliğe Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim İkidağ, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Ayşe Muhacir, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, CHP İlçe Başkanı Ayhan Bitirgeç, İyi Parti İlçe Başkanı Sedat Akkuş, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erdem, askeri personel, Büyükşehir ve Ceyhan Belediyesi daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Şehit ve gazilerin anısına rahmet, minnet, sevgi ve saygıyla düzenlenen etkinliklerde ilçe protokolü şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

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