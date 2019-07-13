0553 313 94 23

Ceyhan’da 1 kişi etil alkolden hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1’i 31 yaşındaki D.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:00
Ceyhan’da 1 kişi etil alkolden hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1’i 31 yaşındaki D.Ö.K hayatını kaybetti. Ceyhan’da bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sahte içki satanlara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde birlikte alkol aldığı değerlendirilen ve rahatsızlanmaları üzerine yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürülen 5 kişi, etil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Özel Hastaneye kaldırılanlardan D.Ö.K. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.Ö.K’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Ceyhan Emniyeti konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


Kaçak alkol satanlara operasyon


Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı ile, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçak içki satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, bir işyerinde, buzdolabı içerisinde 2 adet 5 litrelik su şişesi, 11 adet 0.5 litre şişeye dolu vaziyette 80 adet ’boğma’ diye tabir edilen içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.





Son günlerde ülke basınında Gündemde olan ve bir çok kişinin ölümüne sebebiyet veren kaçak alkol ile ilgili Adana il emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatlarıyla harekete geçen Ceyhan polisinin 5.07.2019 günü AT. İsimli şahsa ait aracında satışa hazır 145 litre kaçak alkol, 6.7.2019günü T.B., S.Ş, ve S.S. İsimli şahısların iş yerinde 39 litre kaçak alkol, yine 10.7.2019 günü F.Ö. İsimli şahsın iş yerinden 30 litre olmak üzere toplam 214 litre kaçak alkol ile birlikte altı şüpheliye adli işlem başlatıldı öğrenildi kaçak Alkol konusu ile ilgili denetimlerin süreceği Öğrenildi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump açıkladı: İstifa etti
    1. Trump açıkladı: İstifa etti
    2. S-400 teslimatının ardından Fitch'ten..
    3. Barış Arduç'a Lübnan'dan ödül
    4. ABD Senatosu'ndan Trump'a küstah..
    5. Ceyhan’da 1 kişi etil alkolden..
    6. Mehmet Şevket Eygi vefat etti
    7. Mehmet Şevket Eygi ne zaman nerede..
    8. Muğla'daki yangını terör örgütü PKK..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
    10. Mehmed Şevket Eygi vefat etti Mehmet..
    11. Mardin'de hafif ticari araç koyun..
    12. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan BM..
    13. Hümahatun Evleri’nde yaşam başladı
    14. Yazlık evin çatısı yandı
    15. Başkan Erdoğan'dan Enes'in çağrısına..
    16. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın..
    17. Kontrolden çıkan kamyonet dereye düştü
    18. Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları..
    19. Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi..
    20. Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
    21. Kayalıklara düşen vatandaşı itfaiye..
    22. "S-400 savunma sistemi alımı zorunluluk"
    23. Fildişi Sahili'nde, Batı Afrika..
    24. GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesör"..
    25. Mehmet Şevket Eygi Hakk'a kavuştu!
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu..
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2019
    28. Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 11..
    29. Yemen'de Suudi Arabistan protesto..
    30. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi
    Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da