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Ceyhan nehrinde kaybolan gencin cesedi bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden Hemite köyünden geçen Ceyhan nehrine üç arkadaşıyla birlikte balık avına giden ve nehre girerek kaybolan19 yaşındaki Hikmet Çalış isimli gencin cesedi bulundu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:52
Ceyhan nehrinde kaybolan gencin cesedi bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden Hemite köyünden geçen Ceyhan nehrine üç arkadaşıyla birlikte balık avına giden ve nehre girerek kaybolan19 yaşındaki Hikmet Çalış isimli gencin cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyünden geçen Ceyhan nehrine üç arkadaş balık avlamaya gitti. Suyun içerisinde takılı kalan oltayı çıkarmak için 19 yaşındaki Hikmet Çalış nehre girdi. Nehirde arkadaşlarının gözden kaybolduğunu gören diğer gençler, durumu hemen Jandarma’ya ve 112’ye bildirdi. Olay yerine Jandarma ekipleri, sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisler geldi. Hemite köyü köprüsünün altından başlayarak gencin suya kapıldığı yerin yakınları aranmasına rağmen Hikmet Çalış’a ulaşılamadı. Öte yandan olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Havanın kararmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabah saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmaları neticesinde nehre girdiği yerin yakınlarında Hikmet Çalış’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:52
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