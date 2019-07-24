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Ceyhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden eğitime destek

Ceyhan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda, ilçede bulunan okulların iç ve dış boyama işleri ile çevre düzenlemesi yapılıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:39
Ceyhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden eğitime destek

Ceyhan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda, ilçede bulunan okulların iç ve dış boyama işleri ile çevre düzenlemesi yapılıyor.


Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında; okulların boya işleri ile bakım ve onarımları yapıldığını belirterek, "Denetimli serbestlik hizmetlerinin genel amacı, suç işleyenleri iyileştirerek ve sosyalleştirerek onların yeniden üretken bir birey olarak toplum içinde yer almalarını sağlamaktır" dedi.


Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında hazırlanan protokole uygun olarak Ceyhan ilçe merkezinde ve bağlı mahallelerinde bulunan 6 okulda boyama işlerinin denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yerine getirildiğini belirten Süren, "Yine görüşmeler kapsamında Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilen 14 okulun boya işlemleri sıraya göre yerine getirilecektir.


Bugün burada Ceyhan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde iç cephe boya işlemleri yerine getirilmekte olup; boya işlemlerini yapan yükümlüler hem meslek sahibi oluyor hem de topluma faydalı birer birey olma yolunda ilerlemektedirler. Bu çalışmada emeği geçen Denetim Serbestlik Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına ve emeği geçen yükümlülere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:39
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