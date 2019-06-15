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Ceyhan Belediyesi’nden sınava girecek öğrencilere ikram

Ceyhan Belediyesi, sınava girecek öğrenciler ile velilere ikramda bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:51
Ceyhan Belediyesi’nden sınava girecek öğrencilere ikram

Ceyhan Belediyesi, sınava girecek öğrenciler ile velilere ikramda bulundu.


Ceyhan Belediyesi görevlileri, sınav günü öğrenci ve velilere kek, meyve suyu ve su ikram etti.


Sınava çocukları ile birlikte gelen veliler, "Başkanımız Kadir Aydar’ı tebrik ediyoruz. Bu heyecanlı günümüzde bizlerin yanında bulunması ve bizleri önemsemesi bizleri mutlu ettti" dedi.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 15 ve 16 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretim Sınavı’nda öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu.


Başkan Aydar, başarının çalışma, sabırla ve azimle geldiğini söyleyerek, “Hiçbir sınav bir son değil, başlangıç olacaktır. Bu sınavda belki bazı arkadaşlar istediği sonuçları alamayabilirler. Bu kesinlikle dünyanın sonu olmamalı ve bir sonraki sınav için aynı heyecanla devam etmelidirler. Sınava girecek öğrencilerimiz sınavdan önceki gün iyice dinlenmeli ve negatif konuşan kişilerden uzak durmalıdırlar. Sınav günü uyku ve beslenmeye dikkat etmeli ve heyecanlarını bastırmalıdırlar" dedi.



“Eğitim ve öğretimin ilerlemesi için desteklerimiz devam edecek”


Eğitimin ilerlemesi için her zaman destek olacaklarını söyleyen Başkan Aydar, ’’Ceyhan’da eğitim ve öğretimin ilerlemesi için bizler elimizden ne geliyorsa yapacağız. Buradan tüm öğrenci kardeşlerime sesleniyorum. Üniversiteyi kazanıp, mezun olduktan sonra memleketinize gelerek hizmet edin. Ceyhan’ımız ancak bu şekilde gelişecek ve güzelleşecektir. Bizler başarılı olan öğrencilerime burs vereceğiz ve destek olacağız. Öğrencilerimizde okullarını bitirerek memleketlerine destek olacaklardır. Bu konuda gençlerimize inancımız tamdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:51
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