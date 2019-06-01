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Ceyhan Belediyesi, personelleri ile bayramlaştı

Ceyhan Belediye Başkanvekili Gürsel İlci ve başkan yardımcıları, birimleri gezerek tüm personel ile bayramlaştı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
Ceyhan Belediyesi, personelleri ile bayramlaştı

Ceyhan Belediye Başkanvekili Gürsel İlci ve başkan yardımcıları, birimleri gezerek tüm personel ile bayramlaştı.


Başkanı Kadir Aydar’ın, İstanbul’da olması sebebiyle Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü tüm birimleri gezen Ceyhan Belediye Başkanvekili Gürsel İlci, başkan yardımcıları İlker Önük, Hülya Erdem, Cihan Bayram ve Gökhan Yantır tüm personel ile tek tek selamlaşarak, kandillerini tebrik edip, bayramlarını kutladı.


Başkan Aydar’dan personeline İstanbul’dan bayram kutlaması


Başkanvekili Gürsel İlci, İstanbul’da seçim çalışmalarına katılan Başkan Kadir Aydar’ında bayram tebriğini ileterek, “Sizlerin ve ailelerinizin bayramını kutluyoruz. Bizlerde başkan yardımcılarımız ile bugün kandilinizi tebrik etmek, bayramınızı kutlamak, başkanımızın dilek ve temennilerini sizlere aktarmak istedik. Ne mutlu bize ki, şehrimize, insanımıza, toplumumuza, çocuklarımızın geleceğine, hayata katkı sağlayarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Bütün birimlerimizde; planlı, programlı, hedefli, çok yoğun hizmet üretiyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bayram vesilesiyle annenizle babanızla ve dostlarınızla, özellikle dargın olduklarınızla mutlaka bayramlaşmayı ihmal etmeyin. Ailelerinize selamlarımızı iletin. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
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