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Ceyhan bayrama hazır

Ceyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ramazan Bayramı süresince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat ve temiz bir ortamda gerçekleştirmesi için ilçe genelinde tüm mezarlık ve camilerde temizlik çalışması yaptı.

02 Haziran 2019 Pazar 10:47
Ceyhan bayrama hazır

Ceyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ramazan Bayramı süresince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat ve temiz bir ortamda gerçekleştirmesi için ilçe genelinde tüm mezarlık ve camilerde temizlik çalışması yaptı.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ramazan Bayramı için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerimiz, Ceyhan ekibi ile uyum içerisinde camilerimizin temizliği, mezarlıklarımızın bakım ve onarım çalışmaları hem de güvenlik konularının üzerinde hassasiyetle duruyor. Kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için özel güvenlik görevlileri tarafından güvenlik kontrolleri 24 saat kesintisiz yapılıyor. Bu tedbirlerimiz ve çalışmalarımız bayramda da devam edecek. Mezarlıkların yanı sıra bayramda vatandaşların rahat bir şekilde ibadet edebilmesi için camilerimizin içerisi ekiplerimiz tarafından temizlenirken, cami çevresi itfaiye ekipleri tarafından yıkandı. Halkımız ibadet ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapabilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:47
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