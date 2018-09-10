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Ceyda Karan kimdir? Ceyda Karan Cumhuriyet'ten istifa mı etti?

PKK terör örgütünün adeta sesi olan Cumhuriyet Gazetesi'nden son dakika ayrılıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetimi değişmişti. Yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nden istifalar da gelmeye devam ediyor. Gazeteden son istifa eden isim ise Ceyda Karan oldu. Peki kimdir bu Ceyda Karan? Ceyda Karan Cumhuriyet'ten neden istifa etti?

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:11
Ceyda Karan kimdir? Ceyda Karan Cumhuriyet'ten istifa mı etti?

PKK terör örgütünün adeta sesi olan Cumhuriyet Gazetesi'nden son dakika ayrılıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetimi değişmişti. Yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nden istifalar da gelmeye devam ediyor. Gazeteden son istifa eden isim ise Ceyda Karan oldu. Peki kimdir bu Ceyda Karan? Ceyda Karan Cumhuriyet'ten neden istifa etti?

Ceyda Karan'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalayla istifa ettiğini duyurdu. Ceyda Karan, Twitter hesabında açıklamada, "Şu geldiğimiz noktada gördüğüm lüzum üzerine bugün istifamı verdim. Gidenlere geçmiş olsun, kalanlara başarılar. Cumhuriyetsiz kalmayın" dedi. Peki Ceyda Karan kimdir?

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ceyda Karan, 22 Haziran 1970'de  İzmir'de doğdu. Henüz küçük yaşta, ailesinin İstanbul'a taşınması dolayısıyla eğitim hayatını İstanbul'da geçirdi. Liseyi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Gazeteci olmaya ilkokulun sonuna doğru karar verdiğini belirten Karan, kendine en uygun gördüğü gazetecilik sektöründe çalışmaya üniversitenin ikinci sınıfındayken başladı.

Meslek hayatı, Cumhuriyet gazetesi istihbarat servisi'ndeki bir stajla başladı. Ajansçılıktan, dergiciliğe, çeşitli alanlarda çalıştı. Ceyda Karan, ilk profesyonel deneyimini Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde yaşadı. Bu deneyiminin ardından Kanal D Haber Merkezi ve Dış Haberler Servisi'nde görev alan gazeteci, 28 Şubat döneminde 32. Gün Programı'nda Mehmet Ali Birand'ın yapımcılığı ve asistanlığını yaptı. 1998 yılında başladığı Radikal Gazetesi Dış Haberler servisi onun meslekte en uzun süre görevde bulunduğu yerdi. Radikal Gazatesi'nden 2010 yılında ayrıldı. Habertürk Televizyonu Dış Haberler Şefliği görevini yürüten Karan, Ocak 2013'te Habertürk'ten ayrıldı. 13 Haziran 2013'ten 1 Ağustos 2014'e kadar Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan Karan, bu tarihten itibaren yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürmekteydi. Ceyda Karan, 10 Eylül itibariyle Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrıldı.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:11
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