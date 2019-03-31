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Ceyda Çetin Erenler oyunu kullandı

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Mahalli İdareler Gene Seçimi kapsamında oyunu Fuat Paşa Ortaokulu’nda kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 11:15
Ceyda Çetin Erenler oyunu kullandı

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Mahalli İdareler Gene Seçimi kapsamında oyunu Fuat Paşa Ortaokulu’nda kullandı.


Erenler, eşi Cafer Erenler ile oy verme işlemini, saat 10.30’da Servi Mahallesi’ndeki Fuat Paşa Ortaokulu’nda 1036 No’lu sandıkta gerçekleştirdi.


Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Erenler, seçimlerin Kütahya ve Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:15
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