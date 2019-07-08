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Ceyda Çetin Erenler: "Kütahyamız’a geçmiş olsun"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Azot Fabrikasındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:26
Ceyda Çetin Erenler: "Kütahyamız’a geçmiş olsun"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Azot Fabrikasındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.


Duruma ilgili kurumların anında müdahale ettiğini belirten Erenler, "Saat 20.45 sularında, Kütahya-Eskişehir karayolumuzun 7.kilometresinde bulunan Yıldızlar Holdinge ait Azot Fabrikasında gerçekleşen patlamanın oluşturduğu ses, şehir merkezimizden de duyularak vatandaşlarımızı endişeye sevk etmiştir. AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline ulaşmıştır. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı patlamanın, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. AFAD’ın yaptığı ölçümlerde de amonyak sızıntısının olmadığı, oluşan durumun, çevreye ve insan sağlığına, herhangi bir zararının bulunmadığı görülmüştür. Olay, bacadan normalde çıkması gereken gazın birikerek topluca çıkmasından kaynaklanmıştır. Olay mahalline derhal intikal ederek alınan tedbirleri yerinde müşahede ettiğimizde de bölgenin ilgili kurumlar tarafından kontrol altında tutulduğu tarafımıza iletilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, Rabbimizin her türlü olumsuz durumdan milletimizi muhafaza etmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:26
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