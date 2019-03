Ceyda Çetin Erenler: "Cesaretiyle tarih yazan kadınlarımız gururumuzdur"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Erenler, "Derin ve hassas ruhlarıyla birden fazla sorumluluğu aynı anda yüklenen, kalbine uçsuz bucaksız sevgi ve merhamet sığdıran, annemiz, ilk öğretmenimiz, yüreklerindeki sevgiyle büyüyen, insanlığın yenilmez kahramanları olan kadınlarımızla ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyen güçlü Türkiye’yi gelecek nesillerimize, gönül rahatlığıyla emanet etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Erenler, AK Parti hükümetleri tarafından 17 yıl boyunca eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılım gibi birçok alanda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için reform niteliğinde pek çok yeniliğin hayata geçirildiğini kaydetti.

Kadınların Kurtuluş Savaşı’nda cepheden cepheye koştuğunu ifade eden Erenler, "Sevgi, emek ve merhametle hayatımıza anlam katan, tarihimizden aldığı güçle, toplumun her alanında geleceği inşa için fedakarca çalışarak birçok sorumluluğu başarıyla ifa eden, insanlığın ilk öğretmeni tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Biz kadına değer veren hatta kadını cennet annelerin ayakları altındadır diyerek yücelten yüce bir dinin mensuplarıyız.

Bizim kadim tarihimizde insanlığı etkileyen her büyük oluşumun temelinde kadın eli vardır. Kimi zaman ferasetiyle koskoca bir cihan imparatorluğunun temellerini sağlamlaştıran Hayme Ana olur, kimi zaman vatanı için buz gibi havada battaniyeyi cephaneye sarıp küçücük kuzusuyla donarak şehit olan Şerife Bacı olur, kimi zaman 3 aylık bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşan fedakârlığın, kahramanlığın, destanını yazan Nene Hatun olur. Kurtuluş savaşında cepheden cepheye koşan, 15 Temmuz’da vatan için bir an bile tereddüt etmeden tankların önünde cesaretiyle tarih yazan kadınlarımız gururumuzdur.

Bizim tarihimizde, inancımızda kadınlarımızın değerini ispata mecbur olduğu bir durum söz konusu olmamış aksine kadın daima yüceltilmiştir. Bu bağlamda medeniyet köklerimize dönmemiz için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerimiz tarafından, 17 yıl boyunca, eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılıma kadar her alanda, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için reform niteliğinde pek çok düzenleme hayata geçirilmiştir. Anayasa, Medeni Kanun, İş Kanunu, Ceza Kanunu gibi temel yasalarda ve çalışma hayatında kadınlarımızın hayatını kolaylaştıracak reform sayılacak düzenlemeler yapılmıştır.Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen çalışmalarla hem Türk kadınları hem de dünya kadınları için önemli başarılara imza atılmıştır. Kadın ve erkeğin yaradılış özelliklerine yabancılaşmadan birbirlerine destek olmaları ve kalkınmamızda aktif görev üstlenmeleriyle ülkemizin daha fazla ilerleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"KADIN SİYASETİN ÖZNESİDİR"

Kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık uygulanarak aydınlık bir döneme geçildiğini dile getiren Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Türk kadınları seçme ve seçilme hakkına 79 yıl evvel çoğu ülke kadınlarından daha önce sahip olsa da kadınlarımız inançlarından dolayı ötekileştirildiği için bu hak eksik uygulanmıştır. Kadınların ertelenen, ellerinden alınan hakları AK Parti Hükumetlerimiz tarafından bir bir iade edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Kadın siyasetin öznesidir’ ve ‘Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir’ sözleri parti politikalarımıza da yön vermiştir. Her alanda olduğu gibi siyasette de kadınların hak ettiği yere gelmesi AK Parti’yle başlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçmişte kadınları toplumun dışına iten pek çok karanlık uygulamaya son verilmiş, kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık uygulanarak aydınlık bir döneme geçilmiştir. Kütahyamız’da Cumhuriyet tarihinde seçilen ilk kadın vekil olarak şahsım adına siyasette ve toplumun her alanında kadınlarımızın etkin olmasını önemsiyor ve destekliyorum. Kadınların toplumda istedikleri konuma yükselmesi ve geleceklerinde söz sahibi olmaları için siyasette de ben de varım demeleri gerektiğine inanıyorum.İnanıyorum ki; derin ve hassas ruhlarıyla birden fazla sorumluluğu aynı anda yüklenen, kalbine uçsuz bucaksız sevgi ve merhamet sığdıran, annemiz, ilk öğretmenimiz, yüreklerindeki sevgiyle büyüyen, insanlığın yenilmez kahramanları olan kadınlarımızla ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyen güçlü Türkiye’yi gelecek nesillerimize, gönül rahatlığıyla emanet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Kadınlarımızın hak ettikleri konuma yükselmeleri için her daim desteğini esirgemeyen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Bu duygularla tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, tüm kadınlar için daha huzurlu ve mutlu bir dünya dilerim" ifadelerini kullandı.