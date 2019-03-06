0553 313 94 23

Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem öğrendiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘çevreni tanı, eğlen, öğren’ projesinin 3.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:39
Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem öğrendiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘çevreni tanı, eğlen, öğren’ projesinin 3. etabı olan “Dünya su günü ve suyun önemi’ etkinliği gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yapılan programda öğrencilere suyun hayatî önemi anlatıldı.


Projenin pilot okulları Yıldırım İlkokulu, Emir Koop. İlkokulu ve Gazi İlkokulu’ndan 173 üçüncü sınıf öğrencisi etkinlikte yer aldı. İlk olarak Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda öğrencilere Su ve suyun hayatımızdaki önemi konulu konferans verildi. Konferansın sonunda Hayvanat Bahçesini Bursa’ya kazandıran ve salonda bulunan Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, suyun doğadan evlerimize kadar uzanan yolcuğunu öğrencilere anlattı. Konferansın ardından, kurak bölgelerdeki insanların suya ulaşma ve evlerine getirme hissini yaşamak adına gölden su doldurup bir müddet su taşıyan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesi’nde bulunan Fok ve Penguenleri besleyerek faaliyeti tamamladı.


Yaptıkları etkinlikler sayesinde çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Bursa Hayvanat Bahçesi Biyoloğu Ayşe Keser, "Dersi daha verimli hale getirebilmek adına bu faaliyetler yapılıyor.Proje kapsamında 3 farklı okuldan 173 üçüncü sınıf öğrencisi 6 ay boyunca her ay farklı bir konuda burada doğa ve çevre ile alakalı eğitim alıyor. Daha önce enerji tasarrufu, nesli tükenen hayvanlar gibi konularda eğitim aldılar. Mart ayında ise Dünya su günü kutlandığı için suyun önemi hakkında bilgiler verdik.Suya ulaşmakta olan insanların neler hissettiklerini, evlerine suları nasıl taşıdıklarını, sağlıklı olmayan suları içmek zorunda kaldıklarını hissetmelerini sağlamak adına bu etkinliği gerçekleştirdik” dedi.


Dünyada bulunan su miktarına göre insanların tüketebileceği su miktarının az olduğu vurgulanan programda, öğrencilerden suyu israf etmeyeceklerinin sözü alındı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig: Tokatspor: 0 - Zonguldak Kömürspor: 1
    1. TFF 2. Lig: Tokatspor: 0 - Zonguldak..
    2. AK Parti’li Elvan: Terörün kökünü..
    3. Sınır ötesinde PKK kamplarına hava..
    4. Kuşadası’nda 8 Mart çeşitli..
    5. ‘Burası Giresun, Burada iş var’ deyip..
    6. ABD 6’ncı Filo Komutanı, Deniz..
    7. Dünya bu bebeği konuşuyor! Doktora..
    8. Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2018..
    9. Başkan Alemdar, Çark Caddesindeki..
    10. Başkan Bakıcı, sağlıklı yaşam..
    11. KTÜ’de 30. Vergi haftası etkinlikleri
    12. TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 -..
    13. Lohusalık ne kadar sürer? Lohusalıkta..
    14. İki ilçede mera alanları ıslah edilecek
    15. Et ne kadar? | 2019 son dakika kırmızı..
    16. Fetex Turizm Fuarı 9. kez kapılarını..
    17. Şifreleri Kadınlar Günü belirledi
    18. Şüpheli paket yüzünden Glasgow..
    19. SP’li Özay İlhan: “Hiçbir yerde hiçbir..
    20. GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de cinayet
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'