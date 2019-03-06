Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem öğrendiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘çevreni tanı, eğlen, öğren’ projesinin 3. etabı olan “Dünya su günü ve suyun önemi’ etkinliği gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yapılan programda öğrencilere suyun hayatî önemi anlatıldı.

Projenin pilot okulları Yıldırım İlkokulu, Emir Koop. İlkokulu ve Gazi İlkokulu’ndan 173 üçüncü sınıf öğrencisi etkinlikte yer aldı. İlk olarak Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda öğrencilere Su ve suyun hayatımızdaki önemi konulu konferans verildi. Konferansın sonunda Hayvanat Bahçesini Bursa’ya kazandıran ve salonda bulunan Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, suyun doğadan evlerimize kadar uzanan yolcuğunu öğrencilere anlattı. Konferansın ardından, kurak bölgelerdeki insanların suya ulaşma ve evlerine getirme hissini yaşamak adına gölden su doldurup bir müddet su taşıyan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesi’nde bulunan Fok ve Penguenleri besleyerek faaliyeti tamamladı.

Yaptıkları etkinlikler sayesinde çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Bursa Hayvanat Bahçesi Biyoloğu Ayşe Keser, "Dersi daha verimli hale getirebilmek adına bu faaliyetler yapılıyor.Proje kapsamında 3 farklı okuldan 173 üçüncü sınıf öğrencisi 6 ay boyunca her ay farklı bir konuda burada doğa ve çevre ile alakalı eğitim alıyor. Daha önce enerji tasarrufu, nesli tükenen hayvanlar gibi konularda eğitim aldılar. Mart ayında ise Dünya su günü kutlandığı için suyun önemi hakkında bilgiler verdik.Suya ulaşmakta olan insanların neler hissettiklerini, evlerine suları nasıl taşıdıklarını, sağlıklı olmayan suları içmek zorunda kaldıklarını hissetmelerini sağlamak adına bu etkinliği gerçekleştirdik” dedi.

Dünyada bulunan su miktarına göre insanların tüketebileceği su miktarının az olduğu vurgulanan programda, öğrencilerden suyu israf etmeyeceklerinin sözü alındı