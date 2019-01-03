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Çevreye rastgele ateş açan maganda gözaltına alındı

Antalya'da, evinden pompalı tüfekle dışarıya rastgele ateş eden kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

03 Ocak 2019 Perşembe 01:05
Çevreye rastgele ateş açan maganda gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Düdenbaşı Mahallesi 2300. Sokak'ta bir apartman dairesinde çevreye silahla ateş edildiği ihbarı üzerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olay yerine çok sayıda Özel Harekat, Terörle Mücadele, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çelik yeleklerini giyerek, çevre güvenliğini sağlarken, evde bulunan kişilerin ikna edilememesi üzerine Özel Harekat ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyon sonunda, çevreye ateş açtığı iddia edilen Ç.G. ve yanında bulunan Ç.Ü. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

İki aile arasındaki altın anlaşmazlığı iddiasıyla tartışmanın çıktığı, bunun üzerine Ç.G'nin, evinden, tartıştığı ailenin bulunduğu sokağa doğru rastgele ateş açtığı öne sürüldü.

 

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 01:05
  1. Antalya
  2. kepez

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