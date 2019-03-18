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"Çevreci projeler yazdık"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "Daha çok insana dayalı, kültür ve sanatı önceleyen çevreci projeler yazdık"

18 Mart 2019 Pazartesi 21:49
"Çevreci projeler yazdık"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Daha çok insana dayalı, kültür ve sanatı önceleyen çevreci projeler yazdık." dedi.

Özhaseki, Söğütözü'nde bir restoranda düzenlenen Ankara'nın Değerleri Buluşma Toplantısı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "Ankaralı olmadığı" eleştirisine yanıt veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"İzmir'den milletvekili oldun, üç tane İzmir'in semtini söyle, bilmezsin, inanın bilmez. Partin seni aldı İstanbul'dan aday koydu, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' dedin, komik de oldu zaten, alay konusu oldu. Oyu da kullanamadın, bir aynaya bak sonra kendine bak, bir daha bu lafı etmezsin. Ne demek, 'Kayserili birisinin Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olması ayıptır' demek. Böyle bir bölücülük olabilir mi? Partisi İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdi. Hadi 5 tane semt söyle. Söyleyemez."

Mehmet Özhaseki, kültür yolu projesine ilişkin, "Bu yolun hazırlanması bile başlı başına bir insanın Ankara'da bir kaç gün kalması için bir sebep. Bunlardan biz istifade ederiz. Uzun uzun çalışarak projelerimizi hazırladık. Daha çok insana dayalı, kültür ve sanatı önceleyen çevreci projeler yazdık." diye konuştu.

Özhaseki, ilçelere yönelik olarak yaklaşık 5 bin projeleri olduğunu, bunları tamamlamak için tecrübelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından Özhaseki'ye, üzerinde Fetih suresinin yazılı olduğu tablo hediye edildi.

Etkinliğe, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in yanı sıra milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan, Barış Aydın, Ahmet Aydın ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:49
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki

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