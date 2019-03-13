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Çevreci muhtarlar ödüllendirildi

Odunpazarı ilçesindeki mahalle muhtarlıklarına konulan geri dönüşüm kutularından en çok aydınlatma materyali çıkan mahalle muhtarları ödüllendirildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:03
Çevreci muhtarlar ödüllendirildi

Odunpazarı ilçesindeki mahalle muhtarlıklarına konulan geri dönüşüm kutularından en çok aydınlatma materyali çıkan mahalle muhtarları ödüllendirildi.


Muhtarlıklara geri dönüşüm kutuları yerleştiren Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, atık aydınlatma materyallerini topladı. Bunu muhtarlar arasında bir yarışmaya dönüştüren Odunpazarı Belediyesi, en çok aydınlatma materyali toplayan Ihlamurkent, Gökmeydan ve Yenikent Mahallesi muhtarlarını ödüllendirdi. Tasarruflu ampuller, kompakt florasan lambalar cıva buharı içerirken, ampuller kırıldığında ise açığa çıkan cıva çevre ve insan sağlığına zarar veriyor. Doğru toplandığında geri dönüşümü mümkün olan bu aydınlatma materyalleri için Odunpazarı Belediyesi ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçılar Derneği Ticari İşletmesi (AGİD) bir kampanya düzenledi. Odunpazarı Belediyesi bu kampanya ile atık aydınlanma materyallerini toplayarak geri dönüşümünü sağladı. Odunpazarı Bölgesinde yer alan muhtarlık binalarına konan geri dönüşüm kutularında kırılmamış haldeki aydınlatma materyallerini toplayan Odunpazarı Belediyesi, muhtarlıklar arasında yarışma başlattı. En çok aydınlatma materyalini toplayan 3 muhtarlığın ödüllendirildiği yarışma sona erdi.


Gerçekleştirilen bu yarışma sonrasında Ihlamurkent, Gökmeydan ve Yenikent Mahallesi muhtarları dereceye girdi. Dereceye giren muhtarlar için Başkanlık Makamında ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren muhtarlara ödüllerini takdim eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:03
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