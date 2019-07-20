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Çevreci Komşu Kart, UNDP gündeminde

Muratpaşa Belediyesi, ödüllü geri dönüşüm sistemi Çevreci Komşu Kartı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen program çerçevesinde Kilis ve Şanlıurfa’nın Haliliye belediyeleri yetkililerine anlattı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:41
Çevreci Komşu Kart, UNDP gündeminde

Muratpaşa Belediyesi, ödüllü geri dönüşüm sistemi Çevreci Komşu Kartı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen program çerçevesinde Kilis ve Şanlıurfa’nın Haliliye belediyeleri yetkililerine anlattı.


Muratpaşa Belediyesi’nin nitelikli evsel atıklarla birlikte elektrikli - elektronik atıkları ve bitkisel atık yağları evlerden toplayarak lira karşılığı alışveriş puanına dönüştüğü Çevreci Komşu Kart projesi,UNDP tarafından yürütülen ‘Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi ve Aşama-II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında incelemeye alındı.


Program kapsamında UNDP Ankara ve Şanlıurfa ofislerinden proje yöneticileri ve sorumluları, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Kilis Belediyesi Atık Yönetimi Sorumlusu Erkan Yabanoğlu, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açalan ve Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Dişli’nin bulunduğu heyet Muratpaşa Belediyesi’ne inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Çevreci Komşu Kart projesinin uygulanmasını yerinde görmek ve karşılıklı deneyim, bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette heyete proje sunumu yapılırken sahadaki uygulama da yerinde incelendi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:41
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