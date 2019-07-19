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"Çevreci Balıklar Sahili Temizliyor" projesi

Proje kapsamında Hatay'da sahillere balık şeklinde geri dönüşüm kumbaraları konuldu

19 Temmuz 2019 Cuma 20:08
"Çevreci Balıklar Sahili Temizliyor" projesi

HATAY (AA) - Hatay'ın kıyı ilçelerinde "Çevreci Balıklar Sahili Temizliyor" projesi kapsamında, sahillere balık şeklinde geri dönüşüm kumbaraları konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İskenderun Deniz Ticaret Odası ve İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, projenin, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen "sıfır atık" projesinin bir alt projesi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Hatay'ın 183 kilometre sahil uzunluğunun bulunduğunu ifade eden kaymakam Yönden, ilde su ürününden geçimi sağlayan kişi sayısının 2 bin 72 olduğunu belirtti.

Projeyle plastik atıkların denizlere karışmasını engelleyeceklerinin altını çizen Yönden, ilk etapta İskenderun, Samandağ, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde 7 adet demirden yapılan balık şeklinde plastik geri dönüşüm kumbarasının yerleştirildiğini vurguladı.

Yönden, yaz aylarında sahillerde kullanımı artan plastiklerin temizlenmesi, artıkların geri dönüşüme kazandırılması için vatandaşlara plastikleri bu kumbaralara atma çağrısında bulundu.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke ve temiz çevre bırakmanın, herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

Sahillerde yaşanan kirliliklerin, denizleri ve içerisinde yaşayan canlıları tehdit eden en büyük tehlikelerin başında geldiğini belirten Tosyalı, kentinde deniz ve liman kenti olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından sahile yerleştirilen balık şeklindeki geri dönüşüm kumbarasının açılışı gerçekleşti.

Açılışa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Oğuz Emre Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:08
  1. Çevreci Balıklar Sahili Temizliyor Projesi
  2. Hatay
  3. İskenderun

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