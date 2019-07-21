Çevreci Atölyeler iş başında Muratpaşa Belediyesi, GEA iş birliğiyle Yeşildere Mahallesi’nde bulunan belediyenin Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde öğrencilere yönelik ‘Çevreci Atölyeler’ çalışmasına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, GEA iş birliğiyle Yeşildere Mahallesi’nde bulunan belediyenin Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde öğrencilere yönelik ‘Çevreci Atölyeler’ çalışmasına başladı.

Muratpaşa Belediyesi ve Aktiffelsefe Kültür Derneği’nin tamamı gönüllü üyelerden oluşan arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubu GEA işbirliğiyle Çevreci Atölyeler projesine başladı. Belediyenin Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde düzenlenen atölye çalışmalarıyla çocuklarda çevre bilincinin oluşmasının yanı sıra, birlikte iş yapabilme, paylaşma, yardımlaşma ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırılması hedefleniyor.

75 öğrencinin katılımıyla başlayan atölye çalışmasında ilk ders sıvı sabun yapımı konusunda gerçekleşti.Atölyede GEA Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Beşparmak, çocuklara sıvı sabun yapımını uygulamalı olarak anlatırken çocuklar da kendi sıvı sabunları yaptı ve kullanmak üzere evlerine götürdü.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Atölyeleri, ilerleyen günlerde pazar filesi yapımı, kedi köpek evi ve kuş yuvası yapımı çalışmalarıyla devam edecek.

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