Çevre yolunda 3 kilometre ters yönde gitti

MANİSA (AA) - Manisa’da çevre yolunda trafiğin akışının tersi istikametinde seyreden otomobil, sürücülere korkulu anlar yaşattı.

Yunusemre ilçesinden çevre yoluna bağlanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Akhisar istikametine doğru ters yönde ilerlemeye başladı.

Yaklaşık 3 kilometre boyunca ters yönde giden sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayda, ters yönde giden aracın tehlikeli yolculuğu çevre yolunda başka bir otomobildeki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde ters yönde giden otomobil, karşısından gelen araçlara aldırış etmeden hızla ilerliyor. Yağmur ve akan trafiğe aldırmadan kilometrelerce yol alan otomobilin daha sonra aynı yolda geri dönüş için manevra yaptığı görülüyor.