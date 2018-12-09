THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çevre yolunda 3 kilometre ters yönde gitti

Manisa'da bir sürücü, çevre yolunda ters yönde ilerleyerek diğer sürücülere korkulu anlar yaşattı

09 Aralık 2018 Pazar 17:03
Çevre yolunda 3 kilometre ters yönde gitti

MANİSA (AA) - Manisa’da çevre yolunda trafiğin akışının tersi istikametinde seyreden otomobil, sürücülere korkulu anlar yaşattı.

Yunusemre ilçesinden çevre yoluna bağlanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Akhisar istikametine doğru ters yönde ilerlemeye başladı.

Yaklaşık 3 kilometre boyunca ters yönde giden sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayda, ters yönde giden aracın tehlikeli yolculuğu çevre yolunda başka bir otomobildeki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde ters yönde giden otomobil, karşısından gelen araçlara aldırış etmeden hızla ilerliyor. Yağmur ve akan trafiğe aldırmadan kilometrelerce yol alan otomobilin daha sonra aynı yolda geri dönüş için manevra yaptığı görülüyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:03
  1. Cep telefonu
  2. otomobil
  3. ters yön
  4. trafik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Balkondan düşen dansçı öldü
    1. GÜNCELLEME - Balkondan düşen dansçı..
    2. Göz altı torbalarını hiçbir kozmetik..
    3. "Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi..
    6. "İsrail'de Hizbullah füzelerinin..
    7. İranlı vekilden TSK'ya tepki PKK'ya..
    8. Yavrunuz yuvanızda güvende mi?
    9. Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere..
    10. Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'de
    11. Basketbolda maçın ardından
    12. Metro metrobüs tranvay ve otogardan..
    13. Nijerya'da 70 milyondan fazla kişi..
    14. Erdoğan, kadın voleybolcuları kutladı
    15. İsrail Suudiler için Mossad'ı devreye..
    16. Aç bırakmak çare değil
    17. Polis, Saadet Partilileri yürütmedi
    18. Gardrobunuzu düzenlerken...
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe