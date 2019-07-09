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Çevre yolu için 92 bin imza

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ağır tonajlı araçların geçiş yaptığı kara yolunda ölümlü kazaların sona ermesi için çevre yolu yapılması talebiyle 92 bin 832 imza toplandı- Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Şerif Öter: - "Günde yaklaşık 10 bin aracın geçiş yaptığı yolun ilçe dışına taşınması lazım"- Kara yolunda röportaj sırasında da maddi hasarlı kaza meydana geldi

09 Temmuz 2019 Salı 10:51
Çevre yolu için 92 bin imza

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ağır tonajlı araçların geçiş yaptığı İpek Yolu'nda ölümlü kazaların sona ermesi için çevre yolu yapılması talebiyle 92 bin 832 imza toplandı.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonunca, 9 kilometresi Kızıltepe ilçesinden geçen tarihi İpek Yolu'nda meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının son bulması amacıyla geçen yıl imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya, çevre yolu yapılmasını, kara yolundaki üst geçitlerin yaşlı ve engeliler için de düzenlenmesini isteyen 92 bin 832 kişi destek verdi.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Şerif Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölümlerin durması için çevre yolunun bir an önce yapılması gerektiğini savundu.

Geçen yıl federasyon olarak Kızıltepe'de çevre yolu yapılması için başlattıkları imza kampanyasına genç, yaşlı, kadın, erkek duyarlı herkesin katkı sunduğunu ve 92 bin 832 imza toplandığını dile getiren Öter, bu imzaların asıllarını Cumhurbaşkanlığına gönderdiklerini kaydetti.

Karayolları Genel Müdürlüğünden kendilerine yazı geldiğini, yazıda Kızıltepe-Mardin Çevre Yolu ile ilgili projenin hazır olduğunun, uygulama için Mardin Büyükşehir ve Kızıltepe belediyelerinin koridor açması gerektiğinin belirtildiğini ifade eden Öter, "Bunun üzerine belediyelere müracaatta bulunduk. Lütfen bir an önce çevre yolunun yapılması için gerekli adımlar atılsın." dedi.

- Röportaj sırasında maddi hasarlı kaza oldu

İlçenin ortasından saniye başı ağır tonajlı araçların geçtiğine, röportaj yapıldığı sırada bile bir kazanın meydana geldiğine işaret eden Öter, şunları kaydetti:

"Bakın röportaj yapıyoruz, bir kaza daha oldu. Altyapı yok, üstyapı yetersiz. Bu araçların ne işi var şehrin ortasında? Burada çevre yolu yapılmasını istiyoruz. Her ay bu yolda bir veya iki insanımız hayatını kaybetmesin. Bu ağır tonajlı araçların hepsi yurt dışına gidiyor. Bu araçlar bir taraftan sürekli can alıyor, bir taraftan bu şehri zehirliyor, çevre kirliliği oluşturuyorlar. Burası dümdüz bir ova, bir çevre yolunun yapılması çok zor olmasa gerek. Lütfen herkes bu konuyu birinci gündemine alsın ve çevre yolunun yapılması için gerekli adımlar atılsın. 300 bin nüfuslu 44 ilden büyük Kızıltepe'yi bu yol sorunundan kurtarsınlar."

Öter, söz konusu kara yolunda yaşanan kazalarda ayda en az iki kişinin öldüğünü savunarak, "Genelde okula gidip gelen çocuklar ve yaşlılar. Bir şekilde risk teşkil eden bu araçları yoldan çekmemiz lazım. Yayalar açısından tehlike saçan, risk teşkil eden bu araçlara çare bulsunlar. Günde yaklaşık 10 bin aracın geçiş yaptığı yolun ilçe dışına taşınması lazım." diye konuştu.

- "İnsanlarımızın ezilmesini istemiyoruz"

Vatandaşlardan 50 yaşındaki Cebrail Bülbül, 40 yıldır bu yolda birçok kazaya tanıklık ettiğini belirtti.

Aralarında akrabalarının da bulunduğu birçok insanın yaşamını yitirdiğini anlatan Bülbül, "Yetkililerden talebimiz en kısa zamanda çevre yolu yapılması. Kızıltepe düz bir ova, çevre yolu için fiziki olarak çok uygun. Bu yolda artık insanlarımızın, akrabalarımızın, çocuklarımızın ezilmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Salih Aydoğan da çevre yolunun bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Üst geçit ile bu sorunun çözülemeyeceğini düşündüklerini aktaran Aydoğan, "İlçede hava sıcaklığı 45-50 dereceyi buluyor bazen. Bu sıcakta yaşlılar, engelliler, kadınlar üst geçide çıkmakta zorlanıyor. İlçede herkes en azından bir akrabasını kaybetmiş burada. Yetkililerden ricamız acilen bir çevre yolunun yapılması." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:51
  1. çevre yolu
  2. İmza kampanyası
  3. mardin

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