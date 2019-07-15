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Çevre yolu çalışmaları 7 yıl sonra yeniden başladı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 2013 yılından beri yapımı durdurulan çevre yolu yapım çalışmalarına resmen başlandığı bildirildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33
Çevre yolu çalışmaları 7 yıl sonra yeniden başladı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 2013 yılından beri yapımı durdurulan çevre yolu yapım çalışmalarına resmen başlandığı bildirildi.


Emet 3. TOKİ mevkiinden hastane, universite, esentepe, kızıldere ve Emetbor’a kadar uzanan Emet çevre yolunda, Karayolları Bölge Müdürlüğüekiplerince çalışmalar başlarken, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, çevre yolunun kısa bir sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını açıkladı.


Bölge müdürlüğü ziyaretlerinde sıkça dile getirdikleri Emet çevre yolu çalışmalarının başladığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Yaklaşık 7 senedir,Hisarcık çıkışında yapılan başlangıç çalışması ile kalan yolumuzun yapımı için bölge müdürümüzün samimi gayret ve destekleri ile Allah’a şükür bugün başladığını gördük. Kendilerine ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Emet çevre yolumuz, Eti madenişletme girişimize kadar çift yol olurken, ilçeyegirişte bulunan, üniversite alanından, orman işletmemize doğru girişgüzergahı da ıslah edilecek. Çevre yolumuzda orta alan refüj ve aydınlatmaları da yapılarak gerçekleştirilecek. Yolumuzun tamamlanması ile birlikteağır tonajlı araçlar şehir içine girmeden, çevre yolundan trafik akışını sağlarken, okullar caddemizde belediyemiz sınırları içerisinde kalarak belediyemiz sorumluluğuna girecek. Bu alanda, belediye olarak gerekli çalışmalarımızı yaparak, okullar caddemizin şehre entegresi sağlanacak. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında şehir giriş ve çıkışlarımız modern ve güvenli bir görünüme kavuşurken, okullar caddemizde tehlike arz eden trafik yoğunluğu daazaltılmış olacak “dedi.


Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalar kapsamında, önümüzdeki hafta daha fazla araç ve ekipmanın ilçeye gelerek çalışmalara katılacağı bilgisi edinildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33
  1. doğa

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