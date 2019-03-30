Çevre Yolu 9 Eylül’de hizmete açılıyor

Afyonkarahisar Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetimi ve üyeleri ile bir araya gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, gelecek beş yılda Aliağa’nın vizyonunu değiştirecek projeleri anlattı.Acar, çevre yolunun 9 Eylül’de açılacağını söyledi.

Ege Üniversitesi’nden A sınıfı bölge hastanesine, eski garaj mevkiine yapılacak olan battı çıktıdan TOKİ konutlarına kadar birçok projeye değinen Başkan Serkan Acar, Aliağa’nın beş yıl içerisinde hızlı bir gelişim kaydedeceğini söyledi.

“Aliağalıların Aliağa’da vakit geçirebilmelerini amaçladık”

Afyonkarahisar Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetimi ve üyelerince dernek binası önünde karşılanan Başkan Serkan Acar, öncelikle son beş yılda Aliağa’ya kazandırılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Serkan Acar, “Aliağa’nın sanayi kenti imajını kırmak adına kültür sanattan spora, eğitimden sosyal yaşam alanlarına kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Aliağa’dan İzmir’e gidilen değil İzmir’den gelinen bir Aliağa için var gücümüzle çalıştık. Sanayi kenti özelliğinin yanına kültürü, sanatı, eğitimi ve sporu da kattık. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı ve Mavi Bayraklı Ağapark projelerimiz ile Aliağalıların Aliağa’da vakit geçirebilmelerini amaçladık. Çalışmaları halen devam eden Yeni Mahalle Kent Parkı ile Aliağa Gençlik Merkezimiz sayesinde de vatandaşlarımız artık vakit geçirmek için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak” ifadelerini kullandı.

“Aliağa hızlı bir yükseliş ve gelişim kaydedecek”

Özellikle Ege Üniversitesi’nin Aliağa’nın vizyonunu değiştireceğini belirten Başkan Serkan Acar, “Ege Üniversitesi Aliağamıza 50 bin öğrenci kapasiteli Avrupa standartlarında bir kampüs kazandıracak. Kendilerine yaklaşık bin 200 dönümlük bir arsa tahsisinde bulunduk. 15 bin yüksekokul 35 bin fakülte öğrencisi Aliağa’ya gelecek. Onkoloji de dahil olmak üzere mühendislik fakültelerinden sanayi kuruluşları ile entegre çalışacak arge merkezlerine kadar birçok birim Aliağa’da olacak. Kampüsün Aliağa’ya kurulması ile birlikte kentimiz hem ekonomik hem de sosyal yaşam anlamında hızlı bir yükseliş ve gelişim kaydedecektir” dedi.

“Mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi özgün bir hastane olacak”

Temelleri atılan mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi hakkında da konuşan Başkan Serkan Acar, şunları söyledi:

“Yaptığımız görüşmeler neticesinde Dokuz Eylül Üniversitesi meslek hastalıkları hastanesinin Aliağa’ya yapılması kararını aldı. Sadece Aliağa için değil ülkemiz açısından da son derece önemli olan bu hastanenin temellerini de geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle attık. Türkiye’de sadece İstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta meslek hastalıkları hastanesi bulunuyor. İlk mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi de Aliağa’ya kurulacak. Türkiye’de 12 milyon insanın hastalığına tanı konulamıyor. Bu açıdan da önemli bir hastane olacak. Mikrocerrahi, yanık ünitesi, kök hücre laboratuvarları ve tanı merkezi ile özgün bir hastane olacak. Bu hastanenin bir örneği Almanya’da bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi yaptıkları sunumda bu hastanenin Almanya’dakinden daha üst teknolojiye sahip olacağını belirttiler. Yine bu hastanenin yıl sonuna kadar yetiştirilmesi noktasında kararlılıklarını ilettiler.”

“Aliağalılar artık tedavi için Aliağa dışına gitmeyecek”

Meslek hastalıkları hastanesinin yanı sıra Aliağa’ya bir de devlet hastanesi yapılacağını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Yeni Mahalle mezarlık bölgesinde 301 yataklı A sınıfı tam teşekküllü bir bölge hastanesi Aliağamıza kazandırılacak. Tam teşekküllü olmasından dolayı vatandaşlarımız artık tedavi için Aliağa dışına gitmeyecek” dedi.

“5 bin konut Aliağa’ya kazandırılacak”

Başkan Serkan Acar, Aliağa’daki konut sorununa ilişkin olarak i şöyle konuştu: “Konut sorunu vatandaşımızın gündemini uzunca bir süre meşgul etti. TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde kendilerinden Aliağa için 5 bin konut talebinde bulunduk. TOKİ de bu konuya sıcak baktı ve ilk etapta Yeni Mahalle’ye 600 konuttan oluşacak bir proje için talep toplamaya başladı. Başvuru sayısı altı bini geçti. 600 konutun ardından diğer etaplar için de çalışmalar başlayacak ve beş yılda 5 bin konut Aliağa’ya kazandırılacak.”

Çevre Yolu 9 Eylül’de hizmete açılıyor

Çevre yolu ve battı çıktı projelerinden de bahseden Başkan Serkan Acar, “Çevre yolumuz 9 Eylül tarihinde açılacak. Necmettin Giritlioğlu Caddesi’nin petkim tarafındaki çıkışında yapılacak yonca köprü ile çevre yolu bağlantısı olacak. Çevre yolunun açılması ile birlikte eski garaj mevkii için battı çıktı çalışmalarına başlanacak. Plaj kavşağına kadar yan yollar olacak. Yalı Mahallesi’nden Çanakkale asfaltına inen yağmur suları için drenaj kanalları yapılacak” diye konuştu.

Karaçor’dan Başkan Serkan Acar’a teşekkür

Afyonkarahisar Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karaçor, bugüne kadar hem Aliağa’ya hem de derneğe yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Başkan Serkan Acar’a teşekkür ederek seçimler öncesinde başarılar diledi. Yaklaşık iki saat süren ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.