Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü"nden ‘Dünya Çevre Günü’ kutlaması

Eskişehir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, tören düzenlenerek Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Valilik Meydanındaki törene, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.Çelen törenine katılanlarla bayramlaşan İl Müdürü Çelik, Ramazan Bayramının vatanın ve milletin birlik ve beraberliği açısından hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Çelik, “Dünya markalarını barındıran gelişmiş sanayisi, nadir rastlanan madenleri, üç üniversitesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projeleri ve etkileyici tarihi mekanları, doğal sit alanları, anıt ağaçları gibi tabiat varlıklarıyla Eskişehir’imiz, ülkemizin en refah, en modern ve ulusal ekonomimize en çok katkıyı yapan illeri arasında ön sıralarda yer almaktadır. Hem maddi, hem manevi değer olarak karşımıza çıkan çevre yönetimini İlimizin tüm kurum ve kuruluşlarına yaygınlaştırmak, daha sonra bu kültürü tüm bireylerin yaşam felsefesi olarak benimsemesini sağlamak amacıyla bugün burada 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutluyoruz. Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşamamız dileğiyle Dünya Çevre Gününüzü kutluyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.