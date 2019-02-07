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Çevre ve Şehircilik Bakanlığına KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı - Söz konusu pozisyonlara 243'ü ön lisans, 15'i de lisans olmak üzere toplam 248 aday yerleşti

07 Şubat 2019 Perşembe 11:18
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 2019/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına 243'ü ön lisans, 15'i de lisans olmak üzere toplam 248 aday yerleşti.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:18
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. KPSS
  3. ÖSYM
  4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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