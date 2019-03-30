Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımları 2019 CSB alımları

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığında İstihdam edilmek üzere sözleşmeli 9 bilişim personeli alım ilanı yaptı. 2019 kamu personel alımları çerçevesinde pek çok kamu kurumu sözleşmeli personel alımı yapıyor. Kamu personel alımları 2019 kapsamında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Peki Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman? Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler? Kimler Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alım başvurusunda bulunabilir? İşte kamu alımları 2019 personel alım başvuruları.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 29 Nisan 2019 – 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alım ilanına ilişkin şu ifadeler kullanıldı: Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman ve nereye yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 29 Nisan 2019 – 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 (Eskişehir Devlet Yolu) Çankaya/ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusu için tıklayınız