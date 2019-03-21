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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) 200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor. Hem borcunu ödeyecek vatandaşlarımıza hem de yeni konut alacak vatan

21 Mart 2019 Perşembe 12:59
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) 200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor. Hem borcunu ödeyecek vatandaşlarımıza hem de yeni konut alacak vatan

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:59
  1. Deprem
  2. Murat Kurum

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