TOKAT (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tokat'ta bazı alanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Tokat Valiliğini ziyaretinin ardından Mevlevihane, Bey Hamam Sokak, Bey Sokağı, Kaledibi, Mahallesi, Halit Sokağı, Sulusokağı, Deveciler Hanı'nı ziyaret ederek, kentsel dönüşüm projesi yapılması planlanan Kaledibi Mahallesi hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Daha sonra yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceleyen Kurum, millet bahçesi yapılması öngörülen Gümenek Mesire Alanı'nı gezerek Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından alanla ilgili bilgilendirildi.



Kurum daha sonra AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat'ı makamında ziyaret etti.