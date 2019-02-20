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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz."

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:51
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:51
  1. Bayraklı
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı
  3. İzmir
  4. Murat Kurum

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