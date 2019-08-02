Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hem Ayder Yaylası'nı hem Uzungöl'ü koruyacak, oradaki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, kaçak yapılaşmaların yıkılması ve oradaki doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imi

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