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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hem Ayder Yaylası'nı hem Uzungöl'ü koruyacak, oradaki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, kaçak yapılaşmaların yıkılması ve oradaki doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imi

02 Ağustos 2019 Cuma 14:36
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hem Ayder Yaylası'nı hem Uzungöl'ü koruyacak, oradaki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, kaçak yapılaşmaların yıkılması ve oradaki doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imi
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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:36
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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