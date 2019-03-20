Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Denizli'deki deprem) Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor.20 Mart 2019 Çarşamba 13:16
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Denizli'deki deprem) Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor.
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