Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Denizli'deki deprem) Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Denizli'deki deprem) Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor.

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