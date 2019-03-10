Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ergene ve Çorlu'da çarpık, düzensiz sanayileşme nedeniyle nehirlerimiz kirleniyordu. 2011 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattık. Tüm Ergene'yi kapsayan Ergene Havzası

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