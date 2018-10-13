Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ekonomik savaşa karşı dimdik ayaktayız

Van'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile Valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Van'ın depremden, terörden çok büyük acılar çektiğini ama bugün depremin ve terörün kentte bir izi kalmadığını söyledi. Görevlendirme yapılan belediyeler eliyle Van'a ve ilçelerine önemli hizmetlerin yapıldığını belirten Bakan Kurum, bugüne kadar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile yaklaşık 3 milyar 700 milyon liralık yatırım yapılarak Van'ın adeta yeniden inşa edildiğini, sosyal donatıları, parkları, camileri, yeşil alanlarıyla 30 bin konutun 120 bin vatandaşın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Bakan Kurum, İl Bank Genel Müdürlüğü eliyle kentteki tüm alt yapı, su, kanalizasyon hizmetlerine 500 milyon liraya yakın harcama yapıldığını, 400 milyon liralık yatırımın da devam ettiğini belirterek, "Van çevre yolu yıllardır süre gelen bir konu ve 6 bin hektarlık alanı içeriyor. Burayı 3 etap halinde yapacağız. Yıl sonuna kadar tüm uygulamalar bitecek ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen çevre yolunun imalatının önü açılmış olacak. Erciş'te 149 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. 4 hektarlık alanda TOKİ iş yerlerinin imalatını tamamlama aşamasına getirdi. Yıl sonuna kadar tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacağız. 34 hektarlık alanda da yıl sonuna kadar imar planlarını netleştirerek vatandaşların tapusunun üzerindeki şenhleri kaldırarak dönüşümün önünü açacağız" dedi.

'Van'da da millet bahçesi açılacak'

Van'da katı atık entegre tesisin bulunmadığını belirten Bakan Kurum, 26 Ekim'de yapılacak ihale ile kentin 150 milyon değerinde katı atık üretme tesisine kavuşacağını söyledi. Yeni tesiste belediyenin enerji üreterek aynı zamanda kazanç elde edeceğini anlatan Bakan Kurum şöyle konuştu: "Millet bahçesi Cumhurbaşkanımızın açıkladığı proje. Bunların içinde millet kıraathaneleri projemiz var. Van'da da millet bahçesi ihtiyacı olduğu iletildi. Van millet bahçesine bir an önce kavuşsun diye, 18 dönümlük kent merkezinde kullanılan alan halkın kullanımına açılacak. Akköprü Mahallesinde 100 bin metrekarelik alanda valiliğimiz ile bakanlığımız bir proje gerçekleştirecek. Projeyi yıl sonuna kadar tamamlayarak Van'ın güzel bir millet bahçesi kazanması konusunda imalatlara başlayacağız. Bu etaplar halinde 1 milyon metrekare olacak. 100 bin metrekaresine bu yıl başlayacağız ve etaplar halinde içinde teleferiklerin, yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu bir proje olarak tamamlanacak"

'Göl çevresinde mavi bayraklı plaj sayısı arttırılacak'

Van'ın atık su arıtma tesisinin de yetersiz olduğunu, Van Gölü'ne bir takım deşarjların halen sürdüğünü belirten Kurum, yeni tesis için ihale yaptıklarını ve 2020'ye kadar tamamlayarak 2046 yılına kadar Van'a yetecek bir arıtma tesisinin inşa edileceğinin söyledi. İller Bankası'na Van Gölü çevresindeki tüm yerleşim yerlerinin 2023'e kadar arıtma tesisine kavuşması için talimat verdiklerini de belirten Bakan Kurum, göl çevresindeki mavi bayraklı plaj sayısını arttırmak ve bir damla atık suyu göle akıtmayacak şekilde tesisleri inşa etme noktasında hedefler belirlediklerini söyledi. Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemiz ekonomik savaşla karşı karşıya. Dik, milli, yerli duruşumuz bu savaşa karşı ne cevabımızı verdi. Yine kazanamadılar. Yatırımlarımıza büyümeye devam ediyoruz. Evet, tasarruf edeceğiz, gereksiz işler yapmayacağız ama kentin, vatandaşın ihtiyacı olan tüm işleri yapacağımızı buradan ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle 100 günlük eylem planlarımız yaptık. Şimdi 200 günlük eylem planlarımızı hazırlıyoruz. Burada gerekli olan her işi yapmaya çalışıyoruz. Bu işlerle alakalı bir tasarruf söz konusu değil. Gereksiz gördüğümüz, israf gördüğümüz işlerle ilgili tasarrufu sağlayacağız."

Stokçuluğa izin vermeyeceğiz

İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak illere gıda fiyatlarının artışıyla ilgili gönderdikleri genelgeyle de ilgili konuşan Bakan Kurum, esnafla ilgili gerekli incelemeleri valilik ve belediyelerin yapacağını söyledi. Bakan Kurum, fahiş fiyat artışı yapanlara yönelik gerekli işlemlerin yapılacağını, stokçuluğa izin vermeyeceklerini de söyledi.

İmar affı

İmar Affı ile ilgili sürenin 31 Ekim'de tamamlanacağını belirten Bakan Kurum, süreyi uzatmak düşüncesinde olmadıklarını fakat, 31 Ekim'de yine bunu değerlendireceklerini söyledi. Bakan Kurum daha sonra beraberindeki AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek kent meydanı projesinin uygulandığı alandı incelemelerde bulundu.