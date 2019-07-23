Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Afet bölgesine ilişkin talep valiliğimiz kanalıyla gönderildi. Afet İşleri Başkanlığımız bu süreci çalışıyorlar. Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devleti

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