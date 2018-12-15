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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopması) Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu birebir, yakinen takip ediyor."
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:25
Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:25
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dicle
Murat Kurum
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