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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Denizli'deki deprem) Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik."

09 Ağustos 2019 Cuma 16:16
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Denizli'deki deprem) Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik."
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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:16
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