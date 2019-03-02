Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "Biz, Cumhur ittifakını bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği üzerine kurduk"

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki “Cumhur İttifakı” seçim bürosunun açılışına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren şehirleri, ilçeleri gezerek, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

“İlk Kurşunun atıldığı yiğit Dörtyol bugün gerçekten çok coşkulusunuz. Bugün birçok ilçemize uğradıkkardeşlerimize hasbihal ettik. Ama görüyoruz ki Dörtyol başka bir Dörtyol hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye vatandaşlara seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Göreve geldiğimiz günden itibaren şehir şehir ilçe ilçe geziyor. Vatandaşlarımızla bir araya geliyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir masa etrafında konuşarak ve aynı masada karar alarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçları şehirlerimizde görmek suretiyle projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim Cumhurbaşkanlı Hükümet Sisteminden anladığımız bu. Bugünde 8 bin yıllık geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Milli mücadele şehri Hatay’ımızdayız. Bugün Hatay’ımızın bir çok ilçesine ziyaret ederek ilçelerimizin problemleri, kentsel dönüşüm, millet bahçesi, alt yapı üst yapı birçok projeye ilişkin kararlar aldık. Sizden aldığımız güç, kuvvet ve destekle de bu projeleri hayata geçireceğiz.

“31 Mart’ta, Cumhur ittifakı ile birlikte seçimlerimize giriyoruz. Sayın Devlet Bahçeli dedi ki ’Bu ülkenin bekası benim şahsi bekamdan daha önemli’ dedi. Biz Cumhur ittifakını bu ülkenin bekası üzerine kurduk. Bu ülkenin birliği beraberliği üzerine kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, Liderimiz ile Sayın Devlet Bahçeli bir araya geldiler ve kapalı kapılar ardında değil, bir masa etrafında değil, 15 Temmuz gecesi bu vatanın, bu birliğin, bu dirliğin, bu bayrağın beraberliği için sokakta can vererek kurduk. İnşallah bu birlik bu kutlu yürüyüş çok daha uzun sürecektir ve şehirlerimizin 2053’nü, 2071’ni birlikte planlayacağız ve bu kutlu birlik ilelebet devam edecektir. ” dedi.

Bakan Kurum; “Tabi biz bu kutlu birliği kurarken diğer tarafta da bir “zillet ittifakı – Millet İttifakı” kuruldu. Onlar da teröre destek veren partiyle beraber hareket ediyorlar. Farkımız bu. Bir tarafta devletin, bayrağın bütünlüğü, diğer tarafta ise bu devleti yıkmaya, bölmeye çalışan terör örgütünün uzantısı ile olan birlik. CHP’nin manifestosunda diyorlar ki, “Mart’ın Sonu Bahar” sizlere soruyorum?, CHP döneminde bu şehirler, bu ilçeler, bu ülke ne zaman bahar gördü ki, bu Mart’ta görsün. Hiç görmedi. Biz, sizin belediyecilik kariyerinizi de birliyoruz, karnenizi de, İkisi de ‘sıfır’. Sizin bu şehirde bu ülkede belediyecilik anlayışınız, çöp-çukur-çamur belediyecili olarak tarihe geçmiştir.”

“Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 11 maddelik, 31 Mart manifestosunda bu maddelerden 8 tanesi bizim bakanlığımız ile ilgili alakalı, bu maddelere kısaca bakacak olursak bundan sonraki süreçte biz şehirlerimizin 50-100 yılını planlayacak imar planları yapacağız. Ve bu imar planları sizin talebiniz rızanız doğrultusunda yapılacak. Sizin talebiniz olmayan hiçbir iş yapılmayacak yaptırmayacağız. Şehirlerimizi planlarken tüm ülkemizin mekansal stratejik planlarını yapacağız. Bu plan içerisinde tarım alanları bir yerde, turizm alanları bir yerde, sanayi alanları ayrı bir yerde olacak ve bunun alt ve üst yapısının adı da kentsel dönüşüm olacak”dedi.

Konuşmasında; içerisinde vatandaş, muhtar, o bölgenin esnaflarında yer aldığı bir komisyon kurularak 2B arazilerinin o, komisyon tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden vatandaşlara satışının yapılacağını söyleyen Bakan Kurum; 81 ile millet bahçesi sözümüz var. 81 ilimizin tamamında millet bahçesi yaparak kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz diye konuşarak, Dörtyol ilçesine de 110 dönümlük bir alana “Millet Bahçesi” yapılacağının müjdesini verdi.

Onuruna verilen yemeğe katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Yörük Türkmen Derneği tarafından ‘Yörük’ beyi kaftanı giydirildi.