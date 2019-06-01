Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul’daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek projelerimizi gerçekleştirmek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul’daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz."

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