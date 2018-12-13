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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın Bebekleri", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" ile spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" adlı fotoğraflarını oyladı

13 Aralık 2018 Perşembe 09:40
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'na (COP24) katılmak için bulunduğu Polonya'nın Katoviçe kentinde, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kurum, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki "Yılın Fotoğrafları" arasında seçim yaptı.

Kurum, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın Bebekleri", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" ile spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" adlı fotoğraflarını oyladı.

Anadolu Ajansının özverili çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Kurum, Issam Rimawi'nin "İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet" adlı fotoğrafının bu çalışmalardan bir örnek olduğunu söyledi.

Kurum, AA çalışanlarının her türlü zorluk karşısında yılmadan çalışmasını övgüyle dile getirerek şunları kaydetti:

"Sizin çektiğiniz fotoğraflar, yaptığınız röportajlar, hem ülkemiz hem dünya için önemli. Çok önemli bir sorumluluk yürütüyorsunuz. Olayların içindesiniz ve bu fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Neticede bunları yaşıyorsunuz, oradaki dramı da yaşıyorsunuz, oradaki savaşla da mutlulukla da berabersiniz, o duyguları hissedebilmek ve o duygular çerçevesinde bu fotoğrafları çekmek, röportajları yapmak önemlidir diye düşünüyorum. Ben de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Anadolu Ajansına, muhabirlerimize, kameramanlarımıza, fotoğrafçılarımıza çok teşekkür ediyorum mücadeleleri için."

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:40
  1. Anadolu Ajansının (AA)

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