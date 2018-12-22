Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da!
Kurum: 10 milyar TL'lik bedel yatırıldı
Didim açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı
Benzin ve motorine indirim geliyor!
B.çekmece'de 1.2 milyona üç daire
Mustafa Sarıgül'den Eyüp açıklaması!
Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran'dan ABD'nin Suriye kararına yorum: Mantıksızdı
Bodrum'da tadilat yapılan bina çöktü! 5 yaralı
Kılıçdaroğlu CHP'den önce MHP'ye gitti
Toplu taşıma kullananlar dikkat! Emsal karar verildi
28 Şubat mağdurlarının dramı artık son bulsun
Fransa'da 1 sarı yelekli, gösteri sırasında öldü
ABD yorumu: Türkiye her hamlede başarıya ulaştı
"Şehitler, papağan kadar konuşulmuyor"
Transfer bombası! Fenerbahçe ve Gomis...
İran'da piyasayı manipüle eden stokçu idam edildi
Hulusi Akar'dan provokasyon uyarısı!
Türk Telekom'da ortaklık yapısı değişti
İçişleri açıkladı! 8 bin 289 araç, trafikten men edildi
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar."
22 Aralık 2018 Cumartesi 14:40
Günün Özeti
Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:40
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Gaziantep
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
İSLAM
Allah sevgisi
Kültür - Sanat
Din ve Hayat Dergisi yeni sayısı yayımlandı
İSLAM
Hz. Aişe’yi ağlatan ne idi?
İSLAM
Sağlığında evlada mal hibe etmek caiz midir?
İSLAM
Allah için buğz etmek
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Aman dikkat!
Ahmet Varol
Trump’ın Suriye’den çekilme kararı
Ali Karahasanoğlu
Afedersiniz abiler, siz nasıl solcusunuz?
Latif Erdoğan
FETÖ’nün kaybettiği ilk alan
Mehmet Koçak
ABD çekiliyor, peki terör örgütüne teslim ettiği silahlar?
Sedat Yılmaz
Asgari ücret ne zaman “geçim ücreti” oldu ki!
Yaşar Değirmenci
Sosyal çevresiz eğitim olmaz!
Yavuz Bahadıroğlu
Medyatik linç yahut toplumsal cinnet!
Son Eklenen Haberler
Bırakın ödevini kendisi yapsın
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
CHP'lilerin çakma atası: AK Partili..
Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, galibiyet..
İran'daki uçakların yüzde 50'si "uçuşu..
CHP'de muhafazakar oy telaşı!
Çocuğunuzun kanser olmaması için...
Erdoğan’ın operasyonu bekletme..
"Terör örgütü güvenlik güçlerinin..
8 kişinin hayatını kaybettiği Sudan'da..
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı..
Erdoğan, karşılaştığı dükkan sahibine..
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da!
İzmir'de Enduro ve ATV yarışları..
Kurum: 10 milyar TL'lik bedel yatırıldı
Sokak ortasında korkunç infaz! 5..
Didim açıklarında 44 kaçak göçmen..
Bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar?
Duş almak için girdiği banyoda can verdi
Tek batında 5 kuzu doğurdu!..
Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
"O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
Günün Karikatürü
TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
YORUM YAZ