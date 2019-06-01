Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" 2023 yılına kadar Beykoz’da en az 10 bin konutun dönüşümünü hedefliyoruz" .

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" 2023 yılına kadar Beykoz’da en az 10 bin konutun dönüşümünü hedefliyoruz"

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