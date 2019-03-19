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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kentsel dönüşüme girecek konutlar) Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz.

19 Mart 2019 Salı 10:58
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kentsel dönüşüme girecek konutlar) Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:58
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