Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan önemli açıklamalar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kentsel dönüşüme girecek konutlar) Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz.19 Mart 2019 Salı 10:58
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kentsel dönüşüme girecek konutlar) Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz.
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