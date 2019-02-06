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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yıllık 300 bin konutun 30 binini Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum, Emlak Bankası'nın da bu sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel s

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yıllık 300 bin konutun 30 binini Bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum, Emlak Bankası'nın da bu sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel s

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:46
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