Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız.
19 Mart 2019 Salı 10:25
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız.
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