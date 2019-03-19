Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız.

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