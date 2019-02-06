Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Vatandaşlarımızın haklarını güvence altına almak için yatırımcılarımızdan yapım bedelinin yüzde 10'u kadar teminat alınacak ya da tamamlama sigortası istenecek."

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