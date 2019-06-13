0553 313 94 23

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Vatandaşımızla devletimiz barışacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlar başvuruları yapıp imar barışından faydalanacaklar.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:45
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Vatandaşımızla devletimiz barışacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlar başvuruları yapıp imar barışından faydalanacaklar. Yani vatandaşımızla devletimiz barışacak. Bundan sonraki süreçte biz de bu kentsel dönüşümü hep birlikte yapacağız” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Basın mensuplarının “İmar barışı” ile ilgili sorularını yanıtlayan Kurum, “İmar barışı, vatandaşımızın mülkiyet problemleri, yine elektrik, su ve doğalgazla alakalı alamadıkları hizmetleri almaları açısından yapılmış bir düzenleme. 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapılarımızı ilgilendiriyor” şeklinde yanıtladı.


Başvuruları daha önce gelen talepler doğrultusunda iki kez uzattıklarını ve son başvuru tarihinin 15 Haziran 2019 olduğunu hatırlatan Kurum, başvurunun iki gün sonra tamamlanacağının altını çizerek, “Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Bugüne kadar bu başvuruları 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandılar. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara 469 bin şeklinde yer alıyor. Başvurularımızın bitmesine müteakip ödeme süremiz de 30 Haziran’da tamamlanıyor. Bu süreçten vatandaşlarımızın da yoğun şekilde faydalandığını görüyoruz. Kaçak yapılara da izin vermeyeceğimizi ve tespit ettiğimiz kaçak yapıların da yıkımını Belediye Başkanlarımız ve valilerimiz ile yapacağımızı buradan belirtmek isterim” diye konuştu.


Şu an için yatırılan bedelin yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira olduğunu söyleyen Kurum, başvurulara ilişkin yüzde 90 vatandaşın bu süreçten faydalandığını vurguladı. Ayrıca Kurum, vatandaşın bu süreçten oldukça memnun olduğunu kaydetti.


Bu tip binaları olan vatandaşların son 2 günü iyi değerlendirmesini bir kez daha hatırlatan Kurum, “Vatandaşlar başvuruları yapıp imar barışından faydalanacaklar. Yani vatandaşımızla devletimiz barışacak. Bundan sonraki süreçte biz de bu kentsel dönüşümü hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.


Tüm Türkiye çapında 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettikleri bilgisini veren Kurum, bu çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    2. Balıkesir’de 1 milyon 600 bin metreküp..
    3. Valinin yanında durup, drift yaptı!
    4. Günün ilk yarısında şehir..
    5. Asansör hırsızları yakalandı
    6. Borsada günün ilk yarısı (2)
    7. Darıca Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar..
    8. Borsada günün ilk yarısı (1)
    9. Sinan Alağaç’ın ailesinden Ataç’a..
    10. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu..
    11. Piyasalarda gün ortası
    12. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    13. MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile..
    14. Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
    15. Didim Belediyesinde birimler düzeyinde..
    16. "Asayişten Cepheye Milli Mücadelede..
    17. Didim orman kampının geleceği belirsiz
    18. İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan..
    19. Çiftçilere ’Anız yakmayın’ uyarısı
    20. Siirt’te çeşitli suçlardan aranan 3..
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı