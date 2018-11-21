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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ülke genelinde 592 bin adet konut ve iş yerini 'riskli yapı' statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 442 bin adet bağımsız bölümün yıkımı sağlanmış ve inşaatlarına başlanmıştır"

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:56
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ülke genelinde 592 bin adet konut ve iş yerini 'riskli yapı' statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 442 bin adet bağımsız bölümün yıkımı sağlanmış ve inşaatlarına başlanmıştır"
Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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