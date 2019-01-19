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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet grup

19 Ocak 2019 Cumartesi 10:53
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet grup

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 10:53
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