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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları içn düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmaya

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları içn düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmaya

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
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