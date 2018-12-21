Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şanlıurfa'da

Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

21 Aralık 2018 Cuma 21:13
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Karakoyun, Eski Sanayi Sitesi ve Yeşildirek Mahallesi kentsel dönüşüm alanlarını gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Kurum, daha sonra Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kurum, Büyükşehir Belediyesinde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın "peygamberler şehri", kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Yaptıkları toplantı sonucunda kenti ilgilendiren birçok önemli karar aldıklarını kaydeden Kurum, kararların Şanlıurfa halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurum, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Bakan Kurum'a incelemeleri sırasında, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de eşlik etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 21:13
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. inceleme
  3. Kentsel dönüşüm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu, Mevlid-i Nebi programına katıldı
    1. Bakan Kasapoğlu, Mevlid-i Nebi..
    2. Altay Tankı'nda seri üretime geçiliyor!
    3. Çocuk cezaevi karıştı! 10 gardiyan ve..
    4. GÜNCELLEME - Kiralık otomobille bakır..
    5. BM, Yemen'e uluslararası ateşkes..
    6. Boşandığı eşiyle arkadaşını feci..
    7. Nepal'de okul gezisinden dönen otobüs..
    8. 150 aşiretten Erdoğan'a kritik mesaj!
    9. GÜNCELLEME - Bursa merkezli FETÖ/PDY..
    10. Günlerdir çağrı yapılan teröristlerin..
    11. BMGK'dan flaş 'Yemen' kararı!
    12. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    13. Fransa'da sarı yeleklilerden 200 yolda..
    14. BMGK, Yemen'de liman kenti Hudeyde'de..
    15. Katalonya'da İspanya karşıtı gösteri:..
    16. Erdoğan: "Üstat Necip Fazıl son..
    17. Sudan'daki Beyaz Nil eyaletinde OHAL..
    18. Bastonuyla kurtardı!
    19. Erdoğan: "Kaymağını yedikleri bu..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"