Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sakarya'daki deprem) İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil."

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